Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

Сообщение Буцефалия » 47 минут назад

Мы столкнулись с диагнозом мужа - астенотератозооспермия, как вы думаете, можно ли забеременеть самостоятельно? Может кто стакивался с подобным, наступала ли беременность естественным путем, как долго пришлось стараться? Знаю, что прогнозы неутешительны, но всегда остается надежда, мы не опускаем руки, сейчас муж проходит лечение. Хочется узнать побольше историй со счастливым финалом!
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