Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 15:19

Мы столкнулись с диагнозом мужа - астенотератозооспермия, как вы думаете, можно ли забеременеть самостоятельно? Может кто стакивался с подобным, наступала ли беременность естественным путем, как долго пришлось стараться? Знаю, что прогнозы неутешительны, но всегда остается надежда, мы не опускаем руки, сейчас муж проходит лечение. Хочется узнать побольше историй со счастливым финалом!
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

Сообщение Изаура » Сегодня, 16:38

Буцефалия писал(а):Мы столкнулись с диагнозом мужа - астенотератозооспермия, как вы думаете, можно ли забеременеть самостоятельно? Может кто стакивался с подобным, наступала ли беременность естественным путем, как долго пришлось стараться?


А какая у вашего мужа степень тяжести? Если здоровых сперматозоидов менее 30%, то наверное нет, а если больше, то иногда бывает достаточно сменить образ жизни на активный, с хорошим витаминизированным питанием. У сестры была аналогичная история, правда там была проблема с ее яйцеклетками, мол они низкого качества. В итоге все решилось с помощью донорских яйцеклеток. И вот они третий год уже воспитывают изумительного малыша. Это я к тому, что и в Вашем случае, при крайней необходимости, можно все решить с помощью донорской спермы.
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