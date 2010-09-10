Сообщение Буцефалия » 10 минут назад

Изаура писал(а): А какая у вашего мужа степень тяжести? Если здоровых сперматозоидов менее 30%, то наверное нет, а если больше, то иногда бывает достаточно сменить образ жизни на активный, с хорошим витаминизированным питанием.

Ну активность сперматозоидов, как мне сказали, как раз около 35 процентов. И судя по вашим словам, это уже критически низкий уровень... Как думаете, если и вправду начать тщательно следить за питанием и образом жизни, можно будет восстановиться?