Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

Сообщение Буцефалия » 01 сен 2022, 15:19

Мы столкнулись с диагнозом мужа - астенотератозооспермия, как вы думаете, можно ли забеременеть самостоятельно? Может кто стакивался с подобным, наступала ли беременность естественным путем, как долго пришлось стараться? Знаю, что прогнозы неутешительны, но всегда остается надежда, мы не опускаем руки, сейчас муж проходит лечение. Хочется узнать побольше историй со счастливым финалом!
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

Сообщение Изаура » 01 сен 2022, 16:38

Буцефалия писал(а):Мы столкнулись с диагнозом мужа - астенотератозооспермия, как вы думаете, можно ли забеременеть самостоятельно? Может кто стакивался с подобным, наступала ли беременность естественным путем, как долго пришлось стараться?


А какая у вашего мужа степень тяжести? Если здоровых сперматозоидов менее 30%, то наверное нет, а если больше, то иногда бывает достаточно сменить образ жизни на активный, с хорошим витаминизированным питанием. У сестры была аналогичная история, правда там была проблема с ее яйцеклетками, мол они низкого качества. В итоге все решилось с помощью донорских яйцеклеток. И вот они третий год уже воспитывают изумительного малыша. Это я к тому, что и в Вашем случае, при крайней необходимости, можно все решить с помощью донорской спермы.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

Сообщение Буцефалия » 02 сен 2022, 14:31

Изаура писал(а):А какая у вашего мужа степень тяжести? Если здоровых сперматозоидов менее 30%, то наверное нет, а если больше, то иногда бывает достаточно сменить образ жизни на активный, с хорошим витаминизированным питанием.

Ну активность сперматозоидов, как мне сказали, как раз около 35 процентов. И судя по вашим словам, это уже критически низкий уровень... Как думаете, если и вправду начать тщательно следить за питанием и образом жизни, можно будет восстановиться?
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 13:50

А как вам поставили такой диагноз? Какие анализы нужно сдавать?
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Диагноз астенотератозооспермия - можно ли забеременеть?

Сообщение Laca » Сегодня, 14:30

Зинаидушка писал(а):А как вам поставили такой диагноз? Какие анализы нужно сдавать?

Я думаю, что анализ ДНК даст ответы на такой и многие другие вопросы. Чтобы понять причину наследственных заболеваний, я ДНК тест на происхождение https://dnk-test.kz/dnk-test-na-etnicheskoe-proishozhdenie/ заказала. Оказалось, что в роду были предки, которые передали и мне неприятные болезни. Теперь зная такой факт могу искать пути решения своих проблем.
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