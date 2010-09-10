Особый вид бумаги
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Особый вид бумаги
Вечер добрый, господа. Давно хочется с вами пообщаться на счет того, какой бумагой для самокруток вы пользуетесь. Теперь появилась такая возможность. Так что, кому интересна тема бумаги для самокруток, можете присоединяться к дискуссии. Сам я заказываю такие вещи на https://www.boogie-shop.ru/catalog/samokrutki/bumazhki , чего и вам могу рекомендовать. Качество по адекватной цене, вот как можно все это охарактеризовать.
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