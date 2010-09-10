Сообщение zevc » Вчера, 11:18

Приходилось ли кому-то из- вас пользоваться услугами компаний, которые осуществляют продажу в интернете компьютерных комплектующих? Интересно почитать комментарии, и надеюсь, что вы поможете мне советами и отпишетесь.