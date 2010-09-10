Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 506
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 02 сен 2022, 11:18

Приходилось ли кому-то из- вас пользоваться услугами компаний, которые осуществляют продажу в интернете компьютерных комплектующих? Интересно почитать комментарии, и надеюсь, что вы поможете мне советами и отпишетесь.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 504
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 03 сен 2022, 10:16

Да, мне приходилось просматривать сначала каталоги, а потом уже только – выбор остановила на одном сайте. Вам не нужно даже лишний раз тратить время, поэтому я решила отписаться и помочь настроиться на покупки. Клавиатуры вот тут https://bobbystore.kg/category/kompyute ... laviatury/ можно просмотреть, какие именно в наличии представлены, а потом оформить свой заказ онлайн. В любом случае, гораздо дешевле покупать всё необходимое в интернете, можно воспользоваться скидками и бонусными баллами, благодаря им сэкономить приличную сумму. Я не помню, уже, когда в последний раз посещала специализированные магазины своего города, покупаю в интернете.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Подскажите

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 17:19

В интернете полно магазинов, торгующих практически всем, в том числе и компьютерными комплектующими. Но как найти наиболее выгодное предложение?
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Re: Подскажите

Сообщение Roofdier » Сегодня, 17:42

В этом то самый сложный вопрос. Наверное многие заметили, что некоторые торговцы не стесняются в назначении цен на свои товары. Причём, иногда один и тот же товар в разных магазинах по стоимости различается буквально в разы. Кому же охота переплачивать? В этом случае очень выручит агрегатор и сервис поиска товаров в интернете https://supermega.market/. Вот там можно найти нужный товар, те же компьютерные комплектующие или ещё что-то, и сравнить цены в разных магазинах. Время это занимает немного, а польза ощутимая.
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