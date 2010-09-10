Инструменты для заклёпок
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Инструменты для заклёпок
Занимаемся строительством и ремонтом частных и производственных помещений. Часто в качестве крепежа приходится использовать заклёпки. Иногда заклёпки под молоток не совсем удобны в применении. Хотим попробовать новые, более инновационные виды заклёпок, а также инструмент для работы с ними. Куда обратиться для закупок такого крепежа и инструмента?
Re: Инструменты для заклёпок
Работать с заклёпками молотком вчерашний день. Это сложнее, дольше, да и результат не всегда тот, на который рассчитываешь. В большой степени надёжность такого крепежа зависит от опыта и умение работника. Сейчас есть более современные заклёпки - вытяжные и резьбовые. Крепятся они по-разному, но итог всегда один - всегда получается надёжное крепление. Обратитесь в ООО "Вилмас" 8 (800) 200-95-43. Там найдёте такие заклёпки, а заодно и инструмент для их установки https://www.vilmas.ru/blog/instrumenty-dlya-ustanovki-zaklepok. Использовать такой инструмент несложно, Ваши рабочие быстро его освоят.
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