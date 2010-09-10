Сообщение Companion » Сегодня, 08:38

Занимаемся строительством и ремонтом частных и производственных помещений. Часто в качестве крепежа приходится использовать заклёпки. Иногда заклёпки под молоток не совсем удобны в применении. Хотим попробовать новые, более инновационные виды заклёпок, а также инструмент для работы с ними. Куда обратиться для закупок такого крепежа и инструмента?