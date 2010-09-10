Где купить военное имущество
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Где купить военное имущество
Доброго всем дня. Форумчане, есть среди нас любители военной тематики и экипировки? Нужен магазин военного имущества, а конкретнее тактические перчатки, плащ-палатки и другие подобные вещи. Хотим компанией сделать большой поход в Карелию, и нужно основательно закупиться качественными вещами
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