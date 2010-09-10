Сообщение Буцефалия » Сегодня, 05:34

Доброго всем дня. Форумчане, есть среди нас любители военной тематики и экипировки? Нужен магазин военного имущества, а конкретнее тактические перчатки, плащ-палатки и другие подобные вещи. Хотим компанией сделать большой поход в Карелию, и нужно основательно закупиться качественными вещами