Сообщение Буцефалия » Сегодня, 19:19

Изаура писал(а): Походы это дело хорошее. Тоже обожаю пешие трекинги. Правда я давно уже не выходила никуда... Последний поход был аж в прошлом году Походы это дело хорошее. Тоже обожаю пешие трекинги. Правда я давно уже не выходила никуда... Последний поход был аж в прошлом году

Ну это вы зря. Такая классная погода сейчас у нас, что вы многое теряете не ходя в походыДа и думаю как минимум месяца полтора еще будет держаться теплая температура, можете еще успеть куда нибудь сходить