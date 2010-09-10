Где купить военное имущество

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Где купить военное имущество

Сообщение Буцефалия » Вчера, 05:34

Доброго всем дня. Форумчане, есть среди нас любители военной тематики и экипировки? Нужен магазин военного имущества, а конкретнее тактические перчатки, плащ-палатки и другие подобные вещи. Хотим компанией сделать большой поход в Карелию, и нужно основательно закупиться качественными вещами
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Где купить военное имущество

Сообщение Изаура » Сегодня, 16:45

Буцефалия писал(а):Хотим компанией сделать большой поход в Карелию, и нужно основательно закупиться качественными вещами


Походы это дело хорошее. Тоже обожаю пешие трекинги. Правда я давно уже не выходила никуда... Последний поход был аж в прошлом году :( Ну а что касается вашего вопроса, то военное имущество можене присмотреть здесь, там у Мосторг есть куча предложений практически по любой области, будь то охота, рыбалка, или тактические какие то принадлежности
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где купить военное имущество

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 19:19

Изаура писал(а):Походы это дело хорошее. Тоже обожаю пешие трекинги. Правда я давно уже не выходила никуда... Последний поход был аж в прошлом году :(

Ну это вы зря. Такая классная погода сейчас у нас, что вы многое теряете не ходя в походы :D Да и думаю как минимум месяца полтора еще будет держаться теплая температура, можете еще успеть куда нибудь сходить
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