Где купить военное имущество
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Где купить военное имущество
Доброго всем дня. Форумчане, есть среди нас любители военной тематики и экипировки? Нужен магазин военного имущества, а конкретнее тактические перчатки, плащ-палатки и другие подобные вещи. Хотим компанией сделать большой поход в Карелию, и нужно основательно закупиться качественными вещами
Re: Где купить военное имущество
Буцефалия писал(а):Хотим компанией сделать большой поход в Карелию, и нужно основательно закупиться качественными вещами
Походы это дело хорошее. Тоже обожаю пешие трекинги. Правда я давно уже не выходила никуда... Последний поход был аж в прошлом году Ну а что касается вашего вопроса, то военное имущество можене присмотреть здесь, там у Мосторг есть куча предложений практически по любой области, будь то охота, рыбалка, или тактические какие то принадлежности
Re: Где купить военное имущество
Изаура писал(а):Походы это дело хорошее. Тоже обожаю пешие трекинги. Правда я давно уже не выходила никуда... Последний поход был аж в прошлом году
Ну это вы зря. Такая классная погода сейчас у нас, что вы многое теряете не ходя в походы Да и думаю как минимум месяца полтора еще будет держаться теплая температура, можете еще успеть куда нибудь сходить
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