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Стоимость зависит от содержания заказа, от количества страниц и от срочности выполнения. Для того чтобы заказать диплом, требуется следующее: Оформить заказ в удобной и понятной форме. Вы можете заполнить форму заказа, находясь в любом городе, и оплатить с помощью электронных денег или при личной встрече в другом городе. Контактный телефон и адрес электронной почты. Заполнить форму с указанием всех обязательных полей (ФИО полностью, дата рождения, контактные данные). Скачать прайс-лист и прейскурант цен на работы. Указать требования к оформлению и содержанию вашего заказа. Произвести оплату. Подписать договор и подтвердить оплату по электронной почте. Способ получения Дипломы и, заказанные на портале, приходят в течение 1-2 рабочих дней после оплаты (банковской картой или электронными деньгами). Если заказ поступил к нам позже, то все равно возможно получение заказа и в этот же день. После выполнения и проверки заказа мы отправляем его на Ваш e-mail для ознакомления. Как узнать статус заказа В личном кабинете Вы можете отслеживать статус выполнения вашего заказа и просматривать историю оплаты и доставки работ. Советы и рекомендации не оплачивайте работу до проверки её качества. Копии дипломов и, выданных вузом, не проходят проверку качества, а студенты, которые не смогли выполнить работу вовремя, должны написать рецензию на диплом, либо внести исправления в план курса. Наши авторы Отзывы клиентов на консультацию к Антону Семеновичу пришел с весьма сложной и не до конца ясной проблемой. После небольшого общения. Как не стать жертвой мошенников? Многие работодатели при приеме на работу преследуют цель получить как можно больше квалифицированных специалистов, поэтому всегда проверяют диплом у претендентов. Многие из соискателей при поиске нового места работы допускают промахи, которые могут привести к неприятным последствиям. В связи с этим стоит знать, что при трудоустройстве на работу с помощью Интернета, есть шанс попасть в руки мошенников, которые смогли оформить на себя диплом об окончании вуза. Даже если у кандидата есть высшее образование, это не означает, что он будет хорошо работать на той должности, которую предлагает работодатель. Чтобы не попасть в лапы мошенников обязательно прочитайте следующие рекомендации, которые помогут избежать ошибок: Не регистрируйтесь на сайтах, которые предоставляют возможность самозванцам найти работников, оформляйте свою кандидатуру официально. Внимательно просмотрите свои документы. Удостоверение личности – это и есть диплом об образовании.