Комплект автоакустики
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Комплект автоакустики
Приветствую! Планирую купить комплект автоакустики. Что можете посоветовать?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Комплект автоакустики
TanyaLoy писал(а):Приветствую! Планирую купить комплект автоакустики. Что можете посоветовать?
Так, актуально, могу выручить. В интернет магазине RedPower большой ассортимент автоакустики и комплектующие, вот тут https://redpower.ru/products/avtozvuk посмотрите. Заказывала у них динамики Premium Redpower RP-016 ver.2, все отлично, доставили оперативно, плюс, по деньгам вышло относительно недорого.
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