Комплект автоакустики

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Комплект автоакустики

Сообщение TanyaLoy » Вчера, 18:53

Приветствую! Планирую купить комплект автоакустики. Что можете посоветовать?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Комплект автоакустики

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 22:40

TanyaLoy писал(а):Приветствую! Планирую купить комплект автоакустики. Что можете посоветовать?


Так, актуально, могу выручить. В интернет магазине RedPower большой ассортимент автоакустики и комплектующие, вот тут https://redpower.ru/products/avtozvuk посмотрите. Заказывала у них динамики Premium Redpower RP-016 ver.2, все отлично, доставили оперативно, плюс, по деньгам вышло относительно недорого.
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