Окрашивание

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Окрашивание

Сообщение Радищева » Сегодня, 07:52

Кто каким методом окрашивает волосы поделитесь лучшим способом.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Окрашивание

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 17:16

Радищева писал(а):Кто каким методом окрашивает волосы поделитесь лучшим способом.
Знаете мне очень понравился метод окрашивания Air Touch Я о нём впервые прочитала тут https://nails-mag.ru/volosy/vidy-tehniki-okrashivanie/ и сразу же захотелось опробовать. Вышло довольно таки необычно с плавными переходами цветов к их естественному. Да и локоны после такого окрашивания отрастают практически незаметно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость