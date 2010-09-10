Окрашивание
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Окрашивание
Кто каким методом окрашивает волосы поделитесь лучшим способом.
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Окрашивание
Знаете мне очень понравился метод окрашивания Air Touch Я о нём впервые прочитала тут https://nails-mag.ru/volosy/vidy-tehniki-okrashivanie/ и сразу же захотелось опробовать. Вышло довольно таки необычно с плавными переходами цветов к их естественному. Да и локоны после такого окрашивания отрастают практически незаметно.Радищева писал(а):Кто каким методом окрашивает волосы поделитесь лучшим способом.
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