Окрашивание
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Окрашивание
Кто каким методом окрашивает волосы поделитесь лучшим способом.
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Окрашивание
Знаете мне очень понравился метод окрашивания Air Touch Я о нём впервые прочитала тут https://nails-mag.ru/volosy/vidy-tehniki-okrashivanie/ и сразу же захотелось опробовать. Вышло довольно таки необычно с плавными переходами цветов к их естественному. Да и локоны после такого окрашивания отрастают практически незаметно.Радищева писал(а):Кто каким методом окрашивает волосы поделитесь лучшим способом.
Re: Окрашивание
Радищева писал(а):Кто каким методом окрашивает волосы поделитесь лучшим способом.
Да , как и чем красить волосы , это вопрос , нужно выбрать такую краску , которая вреда не нанесет и все красиво получится !
Практически каждая женщина хотя бы раз в жизни пыталась изменить свой цвет волос, экспериментировала с оттенками. И если оттеночные шампуни можно применять без опасений за последующий внешний вид (они достаточно быстро смываются), то использовать краску для волос нужно разумно. В первую очередь, нужно знать правила выбора краски, чтобы результат окрашивания радовал и саму женщину, и ее окружающих.
А как правильно выбирать такое средство , вот тут и узнаете https://okeydoc.ru/kak-vybrat-krasku-dlya-volos-vidy-krasok-dlya-volos/.
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