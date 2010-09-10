Сколько стоят ip видеокамеры

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Сколько стоят ip видеокамеры

Сообщение Буцефалия » 21 минуту назад

У нас свой небольшой павильончик на рынке. Квадратов 30, работаем сами. Клиентов благо хватает, и успеваем всех обслуживать. Однако бывают моменты, что в час пик настолько много людей, что не удается за всем следить. Думаем вот парочку камер установить, чтобы все записывалось оперативно. Где и как это можно сделать? Ну и самое главное, сколько это стоит?
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