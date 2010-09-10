Сколько стоят ip видеокамеры
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Сколько стоят ip видеокамеры
У нас свой небольшой павильончик на рынке. Квадратов 30, работаем сами. Клиентов благо хватает, и успеваем всех обслуживать. Однако бывают моменты, что в час пик настолько много людей, что не удается за всем следить. Думаем вот парочку камер установить, чтобы все записывалось оперативно. Где и как это можно сделать? Ну и самое главное, сколько это стоит?
Re: Сколько стоят ip видеокамеры
Буцефалия писал(а):Думаем вот парочку камер установить, чтобы все записывалось оперативно. Где и как это можно сделать? Ну и самое главное, сколько это стоит?
Камеры сейчас необходимы в любом бизнесе. Странно что вы до сих пор не поставили их себе. По цене все предельно доступно, к примеру у тех же Вектор Видео хорошие скидки на IP-видеокамеры сейчас проходят. Можно по выгодной цене получить отличную модель. Советую присмотреться к RVi моделям, у них топовое качество.
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