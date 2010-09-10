Сообщение Буцефалия » Вчера, 17:23

У нас свой небольшой павильончик на рынке. Квадратов 30, работаем сами. Клиентов благо хватает, и успеваем всех обслуживать. Однако бывают моменты, что в час пик настолько много людей, что не удается за всем следить. Думаем вот парочку камер установить, чтобы все записывалось оперативно. Где и как это можно сделать? Ну и самое главное, сколько это стоит?