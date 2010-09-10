Сколько стоят ip видеокамеры

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Сколько стоят ip видеокамеры

Сообщение Буцефалия » Вчера, 17:23

У нас свой небольшой павильончик на рынке. Квадратов 30, работаем сами. Клиентов благо хватает, и успеваем всех обслуживать. Однако бывают моменты, что в час пик настолько много людей, что не удается за всем следить. Думаем вот парочку камер установить, чтобы все записывалось оперативно. Где и как это можно сделать? Ну и самое главное, сколько это стоит?
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Сколько стоят ip видеокамеры

Сообщение Изаура » Сегодня, 17:12

Буцефалия писал(а):Думаем вот парочку камер установить, чтобы все записывалось оперативно. Где и как это можно сделать? Ну и самое главное, сколько это стоит?

Камеры сейчас необходимы в любом бизнесе. Странно что вы до сих пор не поставили их себе. По цене все предельно доступно, к примеру у тех же Вектор Видео хорошие скидки на IP-видеокамеры сейчас проходят. Можно по выгодной цене получить отличную модель. Советую присмотреться к RVi моделям, у них топовое качество.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Сколько стоят ip видеокамеры

Сообщение Буцефалия » 31 минуту назад

Изаура писал(а):
Буцефалия писал(а):Камеры сейчас необходимы в любом бизнесе. Странно что вы до сих пор не поставили их себе.

Да у нас раньше не было столько людей, поэтому и надобности особо не видели в камерах. А вы тоже покупали себе эти RVi камеры? Как там по качеству картинки? Не хочется взять устройство которое будет записывать на уровне мобильных камер 2000х годов :lol:
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