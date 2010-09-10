Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 508
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 14 минут назад

Здравствуйте. Помогите сделать выбор в пользу какой-то одной азартной площадки, чтобы можно было зарегистрироваться уже в ближайшее время. Буду благодарна вам за ответы и надеюсь, что вы поделитесь рекомендациями.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость