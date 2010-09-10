Перешел на электромобиль
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Перешел на электромобиль
Привет всем, народ! Вот что я хочу вам сказать, из за постоянно растущих цен на топливо, я решил завязать со всем этим ДВСным делом и пересесть на автомобили на электрической тяге. После консультации с https://electro-car.by , я заказал BYD прямиком из Китая. И хочу сказать, что это очень даже удачное приобретение. Теперь езжу раз в 10 дешевле!
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