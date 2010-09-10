Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы смотреть онлайн трансляции боёв UFC? Нет времени на просмотр всех многочисленных сайтов в интернете и поэтому, нужна ваша консультация и помощь.
Re: Подскажите
Конечно, понимаю вас и поэтому – захотелось отписаться и проконсультировать, сразу поделиться для удобства ссылкой на сайт. Не нужно бояться открывать для себя что-то новое. Я влюбилась с первого взгляда в бои UFC, потому что они зрелищные и захватывают в свой плен. На странице promo-ufc.ru можно уже через минутку выбрать бой и посмотреть его вечерком вместе с друзьями или второй половинкой. Хорошо провести время можно даже сидя на диване и поэтому, я не смогла остаться в стороне от вашего сообщения, решила отписаться и помочь вам настроиться на ознакомительный процесс. Не забывайте ссылки на полезные сайты кидать себе в закладки, они вам ещё пригодятся.
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