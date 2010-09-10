Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 510
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 24 минуты назад

Добрый день. Мне друг сказал, что его вежливо попросили из Мерседес Бенс Беляево, потому что бизнес ушёл из России. Но проблема в том, что не выплатили деньги. Что скажете? Это же незаконно.
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