Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Мне друг сказал, что его вежливо попросили из Мерседес Бенс Беляево, потому что бизнес ушёл из России. Но проблема в том, что не выплатили деньги. Что скажете? Это же незаконно.
Re: Подскажите
Да, это незаконно и теперь люди судятся, пытаются вернуть свои деньги иски, рассматривает суд вот уже несколько месяцев. Почему так случилось? Компания с проверенной и надёжной репутацией, которая ежегодно приносила огромные суммы своему владельцу вдруг стала банкротом? В это сложно поверить. Мерседес Бенс Беляево на странице https://www.mk.ru/social/2022/09/20/ukr ... -sled.html написано, что на данный момент никто не получил свои выплаты, дела лежат в суде вот уже несколько месяцев. Так бывает, ужасная несправедливость – люди зарабатывали огромные суммы начальству, а теперь сами остались у «разбитого корыта».
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