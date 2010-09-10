Сообщение zevc » Сегодня, 14:13

Добрый день. Мне друг сказал, что его вежливо попросили из Мерседес Бенс Беляево, потому что бизнес ушёл из России. Но проблема в том, что не выплатили деньги. Что скажете? Это же незаконно.