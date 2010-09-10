Такси в Рязани

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Такси в Рязани

Сообщение Anthonn » Сегодня, 10:53

Хотел бы поделиться советами и рекомендациями. Часто такое бывает, когда нет желания садиться за руль или выпил накануне, есть вариант - такси в Рязани https://taxiha.ru/rjazan Пользуюсь систематически этой службой такси, всегда вежливые, адекватные водители. Цены оптимальные по городу. В прошлые выходные вызывал такси, меня отвезли на дачу и после забрали, заранее только машинку стоит заказать, чтобы были свободные окошки, уж больно такси дешевое в Рязани и пользуется спросом. А вы какими службами пользуетесь в нашем городе? Давайте поделимся.
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