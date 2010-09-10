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Anthonn Гость RZN.info Сообщения: 62 Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04 Такси в Рязани Цитата Сообщение Anthonn » Сегодня, 10:53 Хотел бы поделиться советами и рекомендациями. Часто такое бывает, когда нет желания садиться за руль или выпил накануне, есть вариант - такси в Рязани https://taxiha.ru/rjazan Пользуюсь систематически этой службой такси, всегда вежливые, адекватные водители. Цены оптимальные по городу. В прошлые выходные вызывал такси, меня отвезли на дачу и после забрали, заранее только машинку стоит заказать, чтобы были свободные окошки, уж больно такси дешевое в Рязани и пользуется спросом. А вы какими службами пользуетесь в нашем городе? Давайте поделимся. Вернуться к началу

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