Сообщение klonik » Сегодня, 11:25

Как вы считаете, стоит ли на незнакомом сайте оставлять заявку на замену счётчика воды? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю, что вы отпишетесь и поможете мне советами. Что скажете?