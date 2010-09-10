Замена счетчика
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Замена счетчика
Как вы считаете, стоит ли на незнакомом сайте оставлять заявку на замену счётчика воды? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю, что вы отпишетесь и поможете мне советами. Что скажете?
Re: Замена счетчика
Скажу, что мне пришлось провести в интернете самое настоящее исследование – сравнила цены и условия сотрудничества. Спустя время остановилась на одной компании и думаю, что вам нужно заглянуть сюда чтобы уже через несколько минут можно было заявку сформировать и отправить на рассмотрение менеджеру. Это удобно, никаких тебе лишних трат времени и нервов. Приехали, проверили счётчик воды, и он оказался неисправным – заменили. Если честно, то я уже и не помню, сколько было счётчику, лет 10 как минимум, а то и гораздо больше. Для удобства и чтобы не вести в дальнейшем поиски в интернете – рекомендую вам сохранить ссылку в закладки, она ещё пригодится.
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