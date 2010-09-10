Замена счетчика

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Замена счетчика

Сообщение klonik » Сегодня, 12:10

Здравствуйте. Друзья, помогите сделать выбор в пользу компании, которая предлагает в качестве основной услуги – заменить счётчик воды в Москве. Буду вам благодарна за любые комментарии и надеюсь, что вы поможете мне и отпишетесь.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Замена счетчика

Сообщение zevc » 45 минут назад

Да, помогу чем смогу. Мне пришлось вести поиски в интернете, сравнивала цены и условия сотрудничества, а потом – остановилась на одной организации. Вам не обязательно тратить время, можно просто заглянуть сюда и уже через несколько минут выбрать наиболее подходящие услуги, а потом воспользоваться ими. Не стесняйтесь консультироваться с менеджером, он ответит и развеет ваши сомнения. В любом случае, счётчик воды нуждается в проверке и диагностике – я стараюсь не забывать об этом, и теперь буду обращаться только к этим ребятам.
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