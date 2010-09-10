Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 513
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:31

Мужская половина форума, привет. Кто делал ремонт и клал подложку под ламинат из материала эва? Как она себя ведёт спустя время? Вычитал что, нет ей альтернативы и, она нереально крутая штука. Типа, сэкономлю на выравнивании полов смесями и на отоплении. Правда ли это? Где купить, посоветуйте?
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