Подскажите
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Подскажите
Мужская половина форума, привет. Кто делал ремонт и клал подложку под ламинат из материала эва? Как она себя ведёт спустя время? Вычитал что, нет ей альтернативы и, она нереально крутая штука. Типа, сэкономлю на выравнивании полов смесями и на отоплении. Правда ли это? Где купить, посоветуйте?
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