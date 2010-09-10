Сообщение zevc » Сегодня, 10:31

Мужская половина форума, привет. Кто делал ремонт и клал подложку под ламинат из материала эва? Как она себя ведёт спустя время? Вычитал что, нет ей альтернативы и, она нереально крутая штука. Типа, сэкономлю на выравнивании полов смесями и на отоплении. Правда ли это? Где купить, посоветуйте?