Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 513
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:31

Мужская половина форума, привет. Кто делал ремонт и клал подложку под ламинат из материала эва? Как она себя ведёт спустя время? Вычитал что, нет ей альтернативы и, она нереально крутая штука. Типа, сэкономлю на выравнивании полов смесями и на отоплении. Правда ли это? Где купить, посоветуйте?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 21 минуту назад

Всё ты правильно вычитал. Подложке под ламинат эва пока не придумали аналогов. Потому что, здесь суперский исходный материал отвечает за качество, эксплуатационные характеристики, а сам производитель, отвечает за низкую цену. Спустя время с ней ничего не делается, вечная. Также, она хорошо держит тепло. Такая подложка производится российской фабрикой ООО «Жанетт». Поэтому, никто не заморачивается, все берут у них. Пробуй, звони, связывайся. У них есть официальный сайт janett.su , где можно купить её.
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