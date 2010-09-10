Подскажите
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Подскажите
Мужская половина форума, привет. Кто делал ремонт и клал подложку под ламинат из материала эва? Как она себя ведёт спустя время? Вычитал что, нет ей альтернативы и, она нереально крутая штука. Типа, сэкономлю на выравнивании полов смесями и на отоплении. Правда ли это? Где купить, посоветуйте?
Re: Подскажите
Всё ты правильно вычитал. Подложке под ламинат эва пока не придумали аналогов. Потому что, здесь суперский исходный материал отвечает за качество, эксплуатационные характеристики, а сам производитель, отвечает за низкую цену. Спустя время с ней ничего не делается, вечная. Также, она хорошо держит тепло. Такая подложка производится российской фабрикой ООО «Жанетт». Поэтому, никто не заморачивается, все берут у них. Пробуй, звони, связывайся. У них есть официальный сайт janett.su , где можно купить её.
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