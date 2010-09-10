Вопрос по счетчику воды
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Вопрос по счетчику воды
Добрый день. Помогите советами, где можно уже в ближайшее время оставить заявку на замену счётчика воды? Срок эксплуатации подходит к концу, нужно решить эту проблему и как можно скорее.
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