Вопрос по счетчику воды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 513
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вопрос по счетчику воды

Сообщение klonik » 40 минут назад

Добрый день. Помогите советами, где можно уже в ближайшее время оставить заявку на замену счётчика воды? Срок эксплуатации подходит к концу, нужно решить эту проблему и как можно скорее.
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