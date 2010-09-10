Вопрос по счетчику воды
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Вопрос по счетчику воды
Добрый день. Помогите советами, где можно уже в ближайшее время оставить заявку на замену счётчика воды? Срок эксплуатации подходит к концу, нужно решить эту проблему и как можно скорее.
Re: Вопрос по счетчику воды
Знакомо, поспрашивала у коллег на работе – посоветовали эту компанию для сотрудничества. Там размещена полезная информация о стоимости замены счётчиков воды и сроках. Ребята работает не только в Москве, но и по области, помогают решать любые проблемы, связанные с работой счётчиков. Я осталась довольна, заявку обработали быстро и в этот же день приехали – нужно было срочно заменить оборудование. Мастера вежливые и компетентные, настоящие профессионалы своего дела которые всегда готовы помочь. Кстати, как оказалось то, что там сроки подходят в паспорте это не значит что надо срочно менять водосчетчик, может достаточно провести метрологическую поверку счетчика, управляющая компания обязана принять показания такого счетчика, если он прошел поверку.
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