Вопрос по счетчику воды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 513
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вопрос по счетчику воды

Сообщение klonik » Сегодня, 10:27

Добрый день. Помогите советами, где можно уже в ближайшее время оставить заявку на замену счётчика воды? Срок эксплуатации подходит к концу, нужно решить эту проблему и как можно скорее.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Вопрос по счетчику воды

Сообщение zevc » Сегодня, 11:14

Знакомо, поспрашивала у коллег на работе – посоветовали эту компанию для сотрудничества. Там размещена полезная информация о стоимости замены счётчиков воды и сроках. Ребята работает не только в Москве, но и по области, помогают решать любые проблемы, связанные с работой счётчиков. Я осталась довольна, заявку обработали быстро и в этот же день приехали – нужно было срочно заменить оборудование. Мастера вежливые и компетентные, настоящие профессионалы своего дела которые всегда готовы помочь. Кстати, как оказалось то, что там сроки подходят в паспорте это не значит что надо срочно менять водосчетчик, может достаточно провести метрологическую поверку счетчика, управляющая компания обязана принять показания такого счетчика, если он прошел поверку.
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