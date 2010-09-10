Сообщение zevc » 12 минут назад

Привет. Мне нужна помощь, хочу снять порчу – думаю, что проблема в ней. Стала плохо себя чувствовать, не могу спать по ночам. Надеюсь, что вы поможете мне советами и отпишетесь, какую целительницу выбрать?