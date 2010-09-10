Подскажите
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Подскажите
Привет. Мне нужна помощь, хочу снять порчу – думаю, что проблема в ней. Стала плохо себя чувствовать, не могу спать по ночам. Надеюсь, что вы поможете мне советами и отпишетесь, какую целительницу выбрать?
Re: Подскажите
Я бы посоветовала вам мольфарку Магдалину Мочиовски, наверняка вы смотрели «Битву экстрасенсов». Так вот, она участвовала в 5 сезоне, я не так давно была у неё на консультации. Вот здесь https://charodeyi.com/magi-i-kolduny/ размещена контактная информация, спектр услуг и сайт, который вам обязательно нужно посетить. Рекомендую в ближайшее время прогуляться по страницам этого портала и найти ответы на интересующие вопросы. А там останется только написать на Фейсбуке Магдалине, и она обязательно поможет справиться с переживаниями, снимет порчу, и вы почувствуете себя хорошо уже в ближайшее время – со мной именно так всё и было.
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