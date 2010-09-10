Резекция желудка
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Резекция желудка
Резекция желудка - это операция, в которой удаляют некую часть желудка, но при этом сохраняя важные части для правильного пищеварения, что в свою очередь оставляет функцию переваривания пищи практически неизменной. резекция желудка операция для похудения хирургия один из самых эффективных методов без вреда для человеческой жизни.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей