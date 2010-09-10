Резекция желудка

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Резекция желудка

Сообщение Ingritt » 46 минут назад

Резекция желудка - это операция, в которой удаляют некую часть желудка, но при этом сохраняя важные части для правильного пищеварения, что в свою очередь оставляет функцию переваривания пищи практически неизменной. резекция желудка операция для похудения хирургия один из самых эффективных методов без вреда для человеческой жизни.
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