Мониторинг перевозки опасных грузов
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Мониторинг перевозки опасных грузов
Всегда много рассказов и жалоб на дальнобойщиков, которые за частую преодолевают долгие пути расстояния на их воровство, расточительство во время дороги, и конечно частая кража топлива. Есть решение от фирмы Юфин, которое вам позволит избежать таких траблов https://ufin.online/opasnye-gruzy/ система мониторинга, которая даёт возможность следить за перевозкой опасных грузов, вы можете смотреть через смартфон сидя дома у камина где едет ваш водитель, всё ли хорошо с машиной и грузом.
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