Мониторинг перевозки опасных грузов

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Мониторинг перевозки опасных грузов

Сообщение ЯВиферон » Вчера, 19:18

Всегда много рассказов и жалоб на дальнобойщиков, которые за частую преодолевают долгие пути расстояния на их воровство, расточительство во время дороги, и конечно частая кража топлива. Есть решение от фирмы Юфин, которое вам позволит избежать таких траблов https://ufin.online/opasnye-gruzy/ система мониторинга, которая даёт возможность следить за перевозкой опасных грузов, вы можете смотреть через смартфон сидя дома у камина где едет ваш водитель, всё ли хорошо с машиной и грузом.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей