Рулонные шторы

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Рулонные шторы

Сообщение Anthonn » Вчера, 20:28

Какие у вас шторы? Дело в том, что я работаю в ночь и днем сплю, хотелось бы, чтобы утром было, как ночью в квартире. Присмотрел себе рулонные шторы https://sunmaster.com.ua/tkanevye-rolety/ Как раз в Киеве установка есть, а то мне некогда заниматься. Поделитесь впечатлениями от рулонных штор, если таковы имеются.
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