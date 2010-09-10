Рулонные шторы
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Рулонные шторы
Какие у вас шторы? Дело в том, что я работаю в ночь и днем сплю, хотелось бы, чтобы утром было, как ночью в квартире. Присмотрел себе рулонные шторы https://sunmaster.com.ua/tkanevye-rolety/ Как раз в Киеве установка есть, а то мне некогда заниматься. Поделитесь впечатлениями от рулонных штор, если таковы имеются.
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