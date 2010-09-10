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roterb Гость RZN.info Сообщения: 5 Зарегистрирован: 07 авг 2016, 13:58 Черная магия. Жесткие, сильные методы, приворот, снятие негатива Цитата Сообщение roterb » 37 минут назад



Сильный чернокнижный приворот. Возврат любимого человека в запущенных по сложности и времени ситуациях. Родовая шаманка. Верну любовь, чувства, сердечную привязанность, вызову сильную эмоциональную и сексуальную зависимость. Присушу на тоску. Заставлю страдать от любви равнодушного.



Приворот с подавлением воли, подчин, энвольтирование, кладбищенский приворот, Черное венчание, Егельет. Прекращу измены, печать верности. Жесткий, окончательный разрыв отношений с любовницей (ком). Выведу из негативной жизненной полосы. Изменю ход событий в нужную человеку сторону. Сниму венец безбрачия, печать одиночества, уникальные шаманские обряды на замужество, женитьбу.



Полная зеркальная защита от сплетников, завистников, чужого колдовства, сглаза, несчастий и неудач. Все виды и уровень магического вмешательства. Черная шаманка. Сила рода. Индивидуальная работа до результата лично и на расстоянии.



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