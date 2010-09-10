Домашняя еда на неделю, Москва
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Домашняя еда на неделю, Москва
Рассматриваю два варианта для замены домашней готовки: заказывать готовую еду из специализированных доставок или у женщин-домохозяек, которые дают объявления на местных форумах. Какой вариант выбрать? Понятно, что второй более бюджетный, но я не знаю, какого качества продукты они используют, их ведь никто не контролирует и не проверяет. На сайте агрегаторе доставок Похудейкина читаю отзывы, какую контору вы можете выделить как лучшую? У меня бюджет до 700 рублей в день.
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