Домашняя еда на неделю, Москва

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Домашняя еда на неделю, Москва

Сообщение Buneyaz » Вчера, 19:55

Рассматриваю два варианта для замены домашней готовки: заказывать готовую еду из специализированных доставок или у женщин-домохозяек, которые дают объявления на местных форумах. Какой вариант выбрать? Понятно, что второй более бюджетный, но я не знаю, какого качества продукты они используют, их ведь никто не контролирует и не проверяет. На сайте агрегаторе доставок Похудейкина читаю отзывы, какую контору вы можете выделить как лучшую? У меня бюджет до 700 рублей в день.
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