Вопрос по счетчику воды
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Вопрос по счетчику воды
Возникла проблема – счётчик воды показывает неправильные цифры. Помогите советами, в какую компанию можно обратиться в ближайшее время, чтобы проверили исправность техники и в случае чего, установили новый счётчик?
Re: Вопрос по счетчику воды
Знакомая ситуация, мне пришлось изучить предложения о сотрудничестве разных компаний, а потом остановилась на Мосбытэнерго. Доверяю организациям, которые работают много лет на отечественном рынке услуг. Вот тут советую вам почитать, сколько стоит вызвать мастера для проверки счётчика, и в какую сумму обойдётся новый счётчик. Наша семья осталась довольна, ребята быстро поменяли счётчик на воду и показали, как им пользоваться. Мы выбрали современную модель подороже – умный счётчик, с ним не нужно отслеживать показания, техника сама справляется.
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