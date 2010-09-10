Вопрос по счетчику воды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вопрос по счетчику воды

Сообщение klonik » Сегодня, 11:21

Возникла проблема – счётчик воды показывает неправильные цифры. Помогите советами, в какую компанию можно обратиться в ближайшее время, чтобы проверили исправность техники и в случае чего, установили новый счётчик?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Вопрос по счетчику воды

Сообщение zevc » Сегодня, 13:11

Знакомая ситуация, мне пришлось изучить предложения о сотрудничестве разных компаний, а потом остановилась на Мосбытэнерго. Доверяю организациям, которые работают много лет на отечественном рынке услуг. Вот тут советую вам почитать, сколько стоит вызвать мастера для проверки счётчика, и в какую сумму обойдётся новый счётчик. Наша семья осталась довольна, ребята быстро поменяли счётчик на воду и показали, как им пользоваться. Мы выбрали современную модель подороже – умный счётчик, с ним не нужно отслеживать показания, техника сама справляется.
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