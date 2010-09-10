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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 516 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Вопрос по счетчику воды Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 13:11 Знакомая ситуация, мне пришлось изучить предложения о сотрудничестве разных компаний, а потом остановилась на Мосбытэнерго. Доверяю организациям, которые работают много лет на отечественном рынке услуг. Вот тут советую вам почитать, сколько стоит вызвать мастера для проверки счётчика, и в какую сумму обойдётся новый счётчик. Наша семья осталась довольна, ребята быстро поменяли счётчик на воду и показали, как им пользоваться. Мы выбрали современную модель подороже – умный счётчик, с ним не нужно отслеживать показания, техника сама справляется. Вернуться к началу

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