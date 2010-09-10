Сообщение zevc » Вчера, 12:53

Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы ознакомиться со списком дневных экскурсий, которые обязательно нужно посетить в Питере? Заранее, благодарю за ответы.