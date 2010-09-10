Сообщение zevc » Вчера, 13:19

Добрый день. Я хочу научиться разрабатывать игры, но не знаю, с чего именно следует начать? Буду благодарна, если вы отпишетесь и проконсультируете меня по этому вопросу. Куда именно стоит заглянуть?