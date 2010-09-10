Игровые движки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Игровые движки

Сообщение zevc » Вчера, 13:19

Добрый день. Я хочу научиться разрабатывать игры, но не знаю, с чего именно следует начать? Буду благодарна, если вы отпишетесь и проконсультируете меня по этому вопросу. Куда именно стоит заглянуть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Игровые движки

Сообщение klonik » Вчера, 14:21

Конечно, помогу чем смогу. Мне пришлось потратить больше часа свободного времени на просмотр информации, а потом – сделала выбор в пользу школу программирования, которая сейчас у всех на слуху. Обратите внимание, тут https://gamecreating.ru/engines/ движки для разработки компьютерных игр есть возможность скачать бесплатно и начать экспериментировать. Не бойтесь пробовать что-то новое, благодаря вашим идеям можно создать с нуля то-то интересное и необычное и оно обязательно пойдёт в народ. Я автор трёх игр, которые сейчас популярны в интернете.
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