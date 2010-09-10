Подскажите
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Подскажите
Добрый день. В ближайшее время нужно заказать мебель и оборудование для детского садика, в котором я работаю. Можете отписаться и проконсультировать, услугами, какой компании воспользоваться?
Re: Подскажите
Да, я всегда готова помочь сделать выбор в пользу проверенной организации. Поэтому, не смогла остаться в стороне от вашего сообщения и решила выступить экспертом. Рекомендую посетить в ближайшее время интернет магазин умничка он готов порадовать демократичными ценами и быстрыми сроками обработки заказов. Если возникнут вопросы – на помощь обязательно придёт менеджер и поможет вам советами. Срок доставки по стране напрямую зависит от города вашего проживания, имейте это в виду. Лучше сделать заказ пораньше, если вы планируете ещё новогодние декорации покупать.
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