Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 13:36

Добрый день. В ближайшее время нужно заказать мебель и оборудование для детского садика, в котором я работаю. Можете отписаться и проконсультировать, услугами, какой компании воспользоваться?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:50

Да, я всегда готова помочь сделать выбор в пользу проверенной организации. Поэтому, не смогла остаться в стороне от вашего сообщения и решила выступить экспертом. Рекомендую посетить в ближайшее время интернет магазин умничка он готов порадовать демократичными ценами и быстрыми сроками обработки заказов. Если возникнут вопросы – на помощь обязательно придёт менеджер и поможет вам советами. Срок доставки по стране напрямую зависит от города вашего проживания, имейте это в виду. Лучше сделать заказ пораньше, если вы планируете ещё новогодние декорации покупать.
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