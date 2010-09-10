Сообщение klonik » Вчера, 15:27

Всем привет. Как вы считаете, стоит ли вот так сразу оформлять заказ на сайте незнакомой компании в интернете? Мне срочно нужно пополнить коллекцию гель-лаков для работы и поэтому, нужна ваша помощь.