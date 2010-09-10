Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 522
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 08 ноя 2022, 11:52

Здравствуйте. Не так давно я просматривала в интернете разные каталоги, а потом решила написать вам и спросить. Услугами, каких организаций вы уже пользовались и где покупали гидрораспределители?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 521
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 08 ноя 2022, 15:41

Мне удалось быстро найти, по отзывам сайт компании для сотрудничества. Делюсь с вами полезной информацией, рекомендую внимательно прогуляться по страницам торговой площадки. Выбрала гидрораспределитель и гидромотор, а потом оставила свои контактные данные для связи. Возникло несколько вопросов – решила задать их менеджеру, он ответил, буквально разложил всё по полочкам и поэтому, захотелось отписаться и помочь вам советом. Доставку сделала транспортная компания через три дня после оформления заказа, как и было, обещано.
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