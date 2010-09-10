Где заказывать еду?

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Где заказывать еду?

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 17:05

Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли нормального! Выручайте. Где заказывать еду?
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