Где заказывать еду?
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Где заказывать еду?
Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли нормального! Выручайте. Где заказывать еду?
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