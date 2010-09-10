Где заказывать еду?

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Где заказывать еду?

Сообщение Зинаидушка » 09 ноя 2022, 17:05

Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли нормального! Выручайте. Где заказывать еду?
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Где заказывать еду?

Сообщение Алексеич » Вчера, 21:43

Зинаидушка писал(а):Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли нормального! Выручайте. Где заказывать еду?

Обидно, когда такое происходит и приходится искать другие точки доставки еды. На работе же будешь в голоде сидеть...
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Где заказывать еду?

Сообщение Laca » Сегодня, 12:45

Зинаидушка писал(а):Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли нормального! Выручайте. Где заказывать еду?

Привет. Понимаю Вас, для меня это было бы тоже неприятно. Но смотрите, есть доставка правильного питания в Рязани https://hitmeal.ru/city/ryazan/ - здесь можете заказывать еду прямо в офис. Тут огромное разнообразие блюд, каждый раз можно выбирать что-то другое. Заодно посмотрите рационы на неделю полноценные. Я тут заказываю еду с повышенным содержанием белков и без углеводов практически.
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