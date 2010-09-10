Где заказывать еду?
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Где заказывать еду?
Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли нормального! Выручайте. Где заказывать еду?
Re: Где заказывать еду?
Зинаидушка писал(а):Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли нормального! Выручайте. Где заказывать еду?
Обидно, когда такое происходит и приходится искать другие точки доставки еды. На работе же будешь в голоде сидеть...
Re: Где заказывать еду?
Зинаидушка писал(а):Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли нормального! Выручайте. Где заказывать еду?
Привет. Понимаю Вас, для меня это было бы тоже неприятно. Но смотрите, есть доставка правильного питания в Рязани https://hitmeal.ru/city/ryazan/ - здесь можете заказывать еду прямо в офис. Тут огромное разнообразие блюд, каждый раз можно выбирать что-то другое. Заодно посмотрите рационы на неделю полноценные. Я тут заказываю еду с повышенным содержанием белков и без углеводов практически.
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