Сообщение Зинаидушка » 09 ноя 2022, 17:05

Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли нормального! Выручайте. Где заказывать еду?