Материалы для шпаклёвки кузова
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Материалы для шпаклёвки кузова
Выбирая те или иные материалы для шпаклёвки кузова, необходимо помнить, что именно от этого будет зависеть результат покраски автомобиля. Так, например, для обеспечения защиты автомобиля при выполнении кузовного ремонта – следует применять только такие материалы, которые обладают высокими показателями адгезии и эластичности. Для уменьшения нагрузки на металл в ходе проведения покрасочных работ – в состав шпаклёвки должны входить улучшающие свойства металла "наполнители". Именно такие материалы как шпаклевка карсистем купить мы и предлагаем нашим клиентам, применяя их при ремонте.
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