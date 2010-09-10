Материалы для шпаклёвки кузова

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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Материалы для шпаклёвки кузова

Сообщение viktorcok » Вчера, 11:01

Выбирая те или иные материалы для шпаклёвки кузова, необходимо помнить, что именно от этого будет зависеть результат покраски автомобиля. Так, например, для обеспечения защиты автомобиля при выполнении кузовного ремонта – следует применять только такие материалы, которые обладают высокими показателями адгезии и эластичности. Для уменьшения нагрузки на металл в ходе проведения покрасочных работ – в состав шпаклёвки должны входить улучшающие свойства металла "наполнители". Именно такие материалы как шпаклевка карсистем купить мы и предлагаем нашим клиентам, применяя их при ремонте.
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