Автоинструмент

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автоинструмент

Сообщение klonik » Сегодня, 13:20

Здравствуйте. Сколько стоят инструментальные тележки и верстаки, если их заказывать онлайн? Надеюсь, что вы поможете мне и проконсультируете, поэтому я решила написать вам и поинтересоваться. Что скажете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Автоинструмент

Сообщение zevc » Сегодня, 14:32

Скажу, что я сама сравнивала условия сотрудничества и цены, а потом уже только – оставила свой контактный номер телефона и задала вопросы менеджеру. Рекомендую вам не спеша прогуляться по страницам вот этого https://avtomag96.ru/catalog/instrument/ онлайн магазина и останется, сформировать свой заказ. Транспортная компания сделает доставку в город вашего проживания уже через несколько дней, можно сразу уточнить примерную дату доставки. Цены меня устроили, они намного ниже тех, которые предлагают специализированные магазины моего города. Буду продолжать и дальше сотрудничать с этой компанией.
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