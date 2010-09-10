Как повысить урожай перца
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Как повысить урожай перца
Я с перцами боролась три года,ну не растут хоть ты тресни...
Наконец два года назад все получилось!!! Договорились мы с ним родным!!!
А в этом году еще соседка дала несколько семечек на пробу,так я когда он вырос чуть в обморок не упала...какой красавец!!!
В общем рассаду делаю без всяких правил,по собственным законам.
Землю под рассаду смешиваю так: немного покупной земли-торфа,земля с участка,перегной...
На проращивание кладу семена после 15 марта. Замачиваю в стимуляторе роста,а потом в гидрогель.
В землю высаживаю как только снимется семенная оболочка.
Рассада месяц живет на южном окне,а потом переезжает или на застекленный балкон у меня в квартире или к соседке на дачу(у нее отапливаемый балкон на солнечную сторону)
Удобрять как таковое я не удобряю,но при поливе добавляю в воду 1/2 нормы Аргикола-форвард.
Когда рассада вырастает до 15-18 см. прищипываю верхушку. Перец быстрее начинает ветвиться и цвести.
Высаживаю в теплицу после 15 мая.Рассада представляет из себя кустик с двумя-тремя стволами и первыми цветочками на них.
Если солнце очень сильное то на первые дни укрываю прямо по рассаде тонким нетканным материалам(чтобы не сгорели молоденькие листики.) И раза два опрыскиваю Эпином.
Ну а потом,все как обычно.
Наконец два года назад все получилось!!! Договорились мы с ним родным!!!
А в этом году еще соседка дала несколько семечек на пробу,так я когда он вырос чуть в обморок не упала...какой красавец!!!
В общем рассаду делаю без всяких правил,по собственным законам.
Землю под рассаду смешиваю так: немного покупной земли-торфа,земля с участка,перегной...
На проращивание кладу семена после 15 марта. Замачиваю в стимуляторе роста,а потом в гидрогель.
В землю высаживаю как только снимется семенная оболочка.
Рассада месяц живет на южном окне,а потом переезжает или на застекленный балкон у меня в квартире или к соседке на дачу(у нее отапливаемый балкон на солнечную сторону)
Удобрять как таковое я не удобряю,но при поливе добавляю в воду 1/2 нормы Аргикола-форвард.
Когда рассада вырастает до 15-18 см. прищипываю верхушку. Перец быстрее начинает ветвиться и цвести.
Высаживаю в теплицу после 15 мая.Рассада представляет из себя кустик с двумя-тремя стволами и первыми цветочками на них.
Если солнце очень сильное то на первые дни укрываю прямо по рассаде тонким нетканным материалам(чтобы не сгорели молоденькие листики.) И раза два опрыскиваю Эпином.
Ну а потом,все как обычно.
Re: Как повысить урожай перца
Действительно, красавец! Я с перцами воюю за то, чтоб они, как помидоры, успевали вызревать на корню
Re: Как повысить урожай перца
Да перчики выросли большие для фарширования нужно много начинки)
Re: Как повысить урожай перца
Ой с этими посадками одни хлопоты. Для рассады перца землю запасать нужно с осени. Я беру из парника или теплички. Храню в погребе ведрах, перед засевом грею дома у батареи, поворачиваю периодически, чтоб прогрелась быстрее. Все семена я замачиваю всегда минимум на сутки либо до проклёвывания. Рассаду перца поливаю комнатной водой из пульверизатора. Держу на балконе он застеклен, выношу "дистрофиков" туда на солнышко днем на вечер домой. Можете и тут почитать подробнее https://naschaeda.ru/kogda-sazhat-perts ... ssadu.html всем удачного сева.
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